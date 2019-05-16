مايا دياب تعلن إجراء تغيير في وجهها: “صرت أحلى!”

متابعة بتجـــــــــــــرد: كشفت النجمة اللبنانية مايا دياب أخيرًا عن التغيير الذي كانت قد ألمحت إلى أنها ستجريه في وجهها حتى تصبح أكثر جمالًا.
ومن خلال فيديو نشرته عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، أشارت مايا دياب إلى أنها غيّرت العدسات اللاصقة التي تستخدمها وقالت بتعليقها على المنشور: “كنت حلووووووة… وصرت أحلى!”.
الفيديو الذي أطلّت به مايا دياب على جمهورها حقق أكثر من ربع مليون مشاهدة بعد ساعات قليلة على نشره.
على صعيد آخر، تضع مايا دياب لمساتها الأخيرة على أغنية جديدة ستبصر النور مع حلول عيد الفطر المبارك وقبيل انطلاق الموسم الصيفي لهذا العام.
تجدر الإشارة إلى أن مايا دياب انشغلت في الفترة الأخيرة الماضية بتصوير حلقات برنامجها “هيك منغني” والذي عادل به إلى عالم البرامج التلفزيونية عبر شاشة “ام تي في” اللبنانية.
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