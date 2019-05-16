صفحة الخلاف بين أصالة وأحلام طُويت.. بتغريدة معايَدة

احتفلت الفنانة السّورية اصالة نصري يوم أمس الأربعاء 15 أيار، بعيد ميلادها، وانهالت في هذه المناسبة التغريدات والتعليقات المهنّئة على مواقع التواصل الاجتماعي، والمعايدات التي جاءت من كل حدب وصوب، خصوصًا من متابعي ومحبّي أصالة، الذين تمنّوا لها العمر المديد والصحة ودوام النجاح والتألّق.

اللافت من بين هذه التغريدات، كانت تلك التي كتبتها المطربة الإماراتية أحلام، اذ قالت: “من كل قلبي كل عام وأنت بخير، ربي يطوّل عمرك ويحميك ويخليك لعيلتك وحبايبك. كل عام وأنت أختي، مهما حصل بيننا أنا من قلبي أحبك وسامحتك وأنت سامحيني“.

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لم تتردّد أصالة بالرد على زميلتها، فغرّدت قائلة: “شكراً ياحلومه على معايدتك وألف شكر إنّك سامحتيني يا أمّ قلبّ طيب وان شاءالله بنلتقى قريباً“.

هذه التغريدات التي كانت تفيض مشاعر محبة واحترام وتسامح، لفتت أنظار المتابعين، خصوصًا ان خلافاً بسيطًا أو “مشادّة كلامية” كانت قد وقعت بين الفنانتين منذ مدّة، وذلك بعد أن هنّأت أحلام الفنانة أصالة على اغنيتها التي طرحتها مؤخرًا بعنوان “بنت أكابر”، إلا أن هذه التهنئة لم تلقَ أي ردّ من أصالة، ما أثار غضب أحلام خصوصًا أن المتابعين لاحظوا هذا الامر وسألوا عن الاسباب، ليشتعل فتيل الازمة بين الفنانتين وتنطلق الحرب “التويترية”.

ولنعود بالذاكرة قليلا الى الوراء، فبعد ان طلبت إحدى المتابعات من أصالة الرد على تغريدة احلام، اجابتها الاخيرة بالقول: “أنتي تفتكرين إني انتظر منها أو من غيرها أصلًا ردْا، أنا كتبت لها كفنانة فقط قدمت فنا جميلا. وياما كتبت لي أصالة الكثير مع صدور ألبومي أو أغانيي، ولو ظلمتني بتظل غالية كفنانة أقدرها وأحترمها حتى تعتذر عن ظلمها لي وبشر الظالم بالظلم ولو بعد حين، شكرًا على محبتكم”.

هذا الرد الناري من أحلام، استدعى ردًا قويًا من أصالة، فقالت: “ياعزيزتي دائماً، خلّلي الّلي بيننا بيننا، وما بدنا نفتح مواضيع مالها معنى، مافي حدا ظلم التاني، لأنّه نحنا (أنا وأنت) كبار وبنفهم، خلص ياحلّومه وحياة تاجك خلص، أنتي ملكه ومتسامحة وسامحيني خصوصاً وجايه رمضان، وبالنّسبه لمباركتك شكراً جزيلاً (هي من جدّ شكراً) وخلص”.