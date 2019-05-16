سيلينا غوميز تخرج من عباءة الهوت كوتور وتختار ملابس مريحة في كان السينمائي

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد ارتدائها فستانًا من قطعتين من لوي فيتون في العرض الأول لفيلمها الجديد "The Dead Don’t Die" خلال مهرجان كان السينمائي في دورته الثانية والسبعين، حضرت سيلينا غوميز جلسة تصوير للفيلم مرتدية بدلة "مريحة للغاية" من قطعتين، وهذه المرة اختارت النجمة إطلالة من شانيل مكونة من سترة كارديغان باللون النيلي بحواف مقلمة بالأسود وأزرار ذهبية مع بنطلون مطابق بقصة واسعة من مجموعة ريزورت 2019 للدار الفرنسية.

وأنهت إطلالتها "الأقرب إلى الرياضية" بزوج من أقراط الهوب Messika Snake Dance XL من مجموعة المجوهرات الراقية Born to Be Wild، أما بالنسبة للأحذية، اختارت زوجًا من الصنادل الذهبية والفضية بكعب مكتنز من تابيثا سيمونز.

ويعد مهرجان كان السينمائي الظهور الرسمي الأول للنجمة الشابة خلال هذا العام، أما فيلمها الجديد فهو فيلم يضم قائمة من نخبة نجوم هوليوود بمن فيهم تيلدا سوينتون، وآدم درايفر، وبيل موراي، وكلوي سيفيني، وسيبدأ عرضه في صالات السينما بدءًا من الـ 14 من يونيو.