مي عز الدين تمتع التعليقات مع تزايد الانتقادات على "إنستغرام"

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""الخليج 365"" من القاهرة: اضطرت الفنانة مي عز الدين لإغلاق خدمة التعليقات عبر حسابها على "إنستغرام" الذي اعتادت التفاعل مع الجمهور من خلاله على خلفية تزايد الانتقادات الموجهة لمسلسلها "البرنسيسة بيسة" الذي يُعرض خلال شهر رمضان.

ورغم انها تقوم بنشر صور ومقاطع محدودة من المسلسل، إلا أنها وعلى غير المعتاد لا تسمح للجمهور بالتعليق عليها بوقتٍ تعرضت فيها لانتقادات حادة بسبب ملابس الشخصية واكسسواراتها و"الايفيهات الكوميدية" التي تقولها في أحداث العمل.

وكان ملفتاً أن عدد من زملائها، ومنهم صديقها أحمد السعدني حرصوا على دعمها بتدويناتٍ مختلفة للإشادة بها وبموهبتها، في وقتٍ تواجه فيه انتقادات حتى في المقاطع المحدودة التي تنشرها صفحة القناة على "فيسبوك".

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