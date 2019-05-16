سمية الخشاب: لم أسرق أحمد سعد وفقدت طحالي بسببه

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""الخليج 365"" من القاهرة: صرّحت الفنانة سمية الخشاب أنها تعرّضت لفقدان طحالها بسبب اعتداء زوجها السابق الفنان أحمد سعد عليها. حيث خضعت لعملية جراحية ودخلت غرفة العناية الفائقة بإحدى المستشفيات. مشيرةً إلى أنها نجت من موت محقق بعدما استمرت في النزيف لمدة يومين بعد ضربه لها في منطقة البطن بالخاتم الذي كان يرتديه أكثر من مرة.

وعرضت خلال ظهورها في الجزء الأول من برنامج "شيخ الحارة" مع الإعلامية بسمة وهبه مساء أمس صوراً للجراحة التي خضعت لها وأثر الغرز التي حصلت عليها في جسدها مؤكدة على أنها لو كانت أبلغت الشرطة لكان سعد واجه عقوبة الشروع في القتل وإحداث عاهة مستديمة لها. وكانت ستزج به في السجن على الاقل 7 سنوات لحدوث واقعة الإعتداء عليها خلال زواجهما.

وأكدت أنها أخبرت الطبيب المعالج قبل دخولها غرفة العمليات أن أحمد سعد هو من اعتدى عليها بينما لم تخبر والدتها خوفاً عليها لأن مريضة بالقلب. مشيرةً إلى أن سعد استعطفها بأن تسامحه بعدما حدث وكانت هذه المرة هي التي كتب فيها ادعو لسمية الخشاب عبر حسابه على "إنستغرام".

وأكدت أن سعد بكى لها وطلب منها ان تسامحه لأنه لم يكن في وعيه وقت الاعتداء عليها. وفي نفس الوقت أثار المحيطون به مسألة الشقة. وهو ما علمته من شقيقته. حيث طالبوه بأن يحصل منها على كل الأشياء التي تخصه. وهو ما جعلها تشعر بالحزن خاصةً وأن سعد قال لمحاميها في إحدى المرات أنها لم تبلغ عن الواقعة وأن المسألة انتهت. فرد عليه المحامي بالقول "هو ده جزاءها أنها مبلغتش".

وأضافت موضحة ان فكرة اغنيتها "قلبي يا ناس" التي طرحتها العام الماضي كانت تعبّر عنها وعن الواقع الذي تعيشه مع أحمد سعد. مشيرة إلى أنه ساعدها في تيمة اللحن لكن اللحن والأغنية كانت فكرتها وهي ليست المرة الاولى التي تقوم فيها بالتلحين، بل سبق ولحنت أغنية خليجية في ألبومها الأول قبل 7 سنوات.

وأكدت أن أغنية "بتستقوى" التي طرحتها قبل شهرين كانت موجهة لأحمد سعد مشيرة إلى أنها فشلت في إصلاحه خلال فترة زواجهما بالرغم من محاولتها مساندته ودعمه والوقوف بجانبه.

وأشارت إلى أنها فوجِئت عندما انتقلت للإقامة معه في شقتهما بمنطقة التجمع أن الشقة إيجار وليست تمليك وعلمت ذلك بعد تأخره عن سداد الإيجار. لافتة إلى أنها لم تكن تشعر بالخصوصية في بيتها لكون إخوته يحملون نسخة من مفاتيح المنزل بسبب ظروف "سعد" التي تجعلهم يحصلون على مفتاح الشقة ليتمكنوا من الدخول في حال حدوث أي شيء له كي يستطيعوا انقاذه. فيما أكدت انها لا تريد الافصاح عن هذه الظروف.

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وحول واقعة اتهامها بالنصب على سعد في مسألة الشقة، قالت سمية أنها دفعت أكثر من نصف مبلغ الشقة وردت إليه ما قام بسداده بالكامل. مشيرة إلى أنه لم يدفع سوى قسطين فقط وقامت هي بدفع الاقساط الثلاثة الأخرى. مؤكدة على أنه لم يكن بحوزته دفتر شيكات بسبب سابقة اصداره شيكات بدون رصيد، فامتنع البنك عن إصدار شيكات جديدة له.

وعرضت خلال الحلقة مستندات تثبت تسوية مسألة الشقة من الناحية القانونية بينهما بشكلٍ كامل وحصوله على مستحقاته المالية التي دفعها بشكلٍ كامل. لافتة إلى أنها لم تطمع في الشقة لأنها تمتلك فيلا في نفس المنطقة يصل ثمنها إلى 6 أضعاف ثمن الشقة مثار الأزمة.

وأكدت أن سعد قام بتطليقها بعد يومين من إقامتها دعوى طلاق للضرر خوفاً من المستندات التي بحوزتها ضده، والتي تثبت تعرضها للضرر بالفعل والتي يخشى إعلانها للرأي العام.

الجدير ذكره أن بداية الحلقة شهدت اعتذاراً من مقدمة البرنامج بسمة وهبه إلى أحمد سعد بسبب عدم تنفيذها الاتفاق معه بشأن رغبته في عدم استضافة ريم البارودي زوجته السابقة أو سمية الخشاب مؤكدة على ان المهنية تحتم عليها استضافة سمية للحصول على حق الرد، علماً بأن جزء ثان من الحلقة سيذاع مساء اليوم.



