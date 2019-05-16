شكرا لقرائتكم خبر عن منيرة المهدية.. حكاية أول سيدة وقفت على خشبة المسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يوافق اليوم 16 مايو ذكري ميلاد سلطانة الطرب، منيرة المهدية، والتى بدأت حياتها الفنية كمطربة تُحيى الليالى والحفلات في مدينة الزقازيق، وقدمت خلال مسيرتها أعمالا ستظل خالدة فى الذاكرة.. وفيما يلي نرصد أبرز محطات فى حياة "الغندورة"..

ولدت فى 16 مايو عام 1885 بقرية المهدية بمحافظة الشرقية بدأت حياتها الفنية كمطربة تحيى الليالى والحفلات في مدينة الزقازيق افتتحت ملهى أطلقت عليه اسم نزهة النفوس تحول لملتقى رجال الفكر والسياسة Advertisements عام 1915 انضمت إلى فرقة عزيز عيد كان لمنيرة المهدية معجبون من كبار رجال السياسة والفكر مثل سعد زغلول بدأت التمثيل على المسرح لأول مرة في رواية للشيخ سلامة حجازي كان لها الفضل في اكتشاف الموسيقار محمد عبد الوهاب رحلت الغندورة فى 11 مارس 1965 عن عمر ناهز 86 عاما

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منيرة المهدية.. حكاية أول سيدة وقفت على خشبة المسرح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.