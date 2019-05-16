شكرا لقرائتكم خبر عن ابو جبل 10 .. تهديد وانتحار وخطف أطفال وأعمال سفلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستمر مسلسل ابو جبل للنجم مصطفى شعبان والمخرج أحمد صالح والكاتب محمد سيد بشير فى الإثارة، حيث بدأت الحلقة بالتهديد بالانتحار من قبل عائشة بن أحمد، التى تجسد شخصية زوجة حسن أبو جبل وهى الشخصية الرئيسية فى المسلسل التى يلعبها النجم مصطفى شعبان، وفى ذات الوقت يتعرض سناء شافع إلى أزمة قلبية شديدة، كادت أن تسفر عن وفاتة إلا أن مصطفى شعبان وعائشة بن أحمد أنقذه من الموت.

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ويستمر صراع "سعد" دياب و"رزق" محمد على مع شقيقهم حسن بسبب المال، حيث يحاول الأول جمع المال بأى طريقة حتى لو لزم الأمر للتخلص من شقيقه.

الفنانة رشا بن معاوية تخطف ابن حسن ابو جبل من المدرسة، بعدما تم وضع زوجها فى السجن بتهمة قتل أولاد حسن وسرقة 30 مليون جنيه، وهددته بأنه لن يراه مرة أخرى حال عدم خروج زوجها البرىء ويحاول البزاوى شراء شركة حسن بأى طريقة، حيث يدبر من وقت إلى آخر خطة للتخلص من حسن، والاستيلاء على الشركة التى تملك مشاريع كثيرة وتضع انتصار أرملة شقيق حسن ابو جبل غالى الأعمال السفلية أمام شقة سعد وفى نفس الوقت يتعرض محمد على رزق للضرب من قبل رجل أعمال كان يرغب محمد فى الزواج من ابنته.