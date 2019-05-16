شكرا لقرائتكم خبر عن لمس اكتاف 10 .. ياسر جلال يستعين بفتحى عبد الوهاب لإخراجه من السجن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الحلقة 10 من مسلسل لمس اكتاف بمحاولة قتل أدهم – ياسر جلال – داخل الحبس على يد "صبرى" أحد رجال عبد المنجى، حتى لا يعترف عليه فى قضية قتل الضباط، لكن أدهم يلقنه "علقة سخنة" بعدها يعرض عليه أحد المحبوسين أن يعمل معه داخل الزنزانة "بلطجى" وهو ما يرفضه ياسر جلال.

تحاول عايدة – حنان مطاوع – الوقيعة بين محمد عز شقيق زوجها فتحى عبد الوهاب وزوجته، وتحرضه عليها بعد أن رفضت أن ينام طفلها معها.

خلال أحداث الحلقة يدور حوار بين حمزة "فتحى عبد الوهاب" وشحاتة "مجدى فكرى" يلمح فيه حمزة أنه يشك فى شحاتة، بعد أن تأكد من خيانة عبد المنجى "شريف دسوقى" له، وتتأكد له هذه الشكوك بعد مكالمة هاتفية من أدهم – ياسر جلال – يكشف له خلالها بأنه يتعرض للخيانة من شحاتة وعبد المنجى، وأنه كان المقصود من تلفيق جريمة قتل الضباط له، ليقرر حمزة مساعدة أدهم ليخرج من الحبس، وذلك بعد قرار ترحيله للنيابة.