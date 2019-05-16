شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدى شيف حارة على ألحان محمد راجح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح الملحن محمد راجح لليوم السابع أن مسلسل شيف الحارة للنجم محمد هنيدى والذى يذاع على الراديو 9090 ليس هو التعاون الأول مع هنيدى حيث تعاونا من قبل فى مسلسلات البخيل هو أنا، سبع لغات، يخلق من الشبه أربعين، موضحا أنه يجد متعة خاصة بالعمل معه حيث يضفى هنيدى جوا من المرح على أجواء العمل وأوضح أن المواقف الكوميدية لهنيدى خلف الميكرفون تصلح أن تكون مسلسل منفصل .

يذكر أن راجح قام بتلحين تتر مسلسل شيف الحارة للنجم محمد هنيدى كلمات سمر حسين آدم وتوزيع زووم، ويجسد هنيدى ضمن أحداث المسلسل شخصية تنتمى إلى عائلة تتوارث مهنة "شيخ الحارة" لكنه يرفض المهنة لولعه وحبه فى "الطبخ" مما يسبب له مشكلات عديدة مع أبيه الذى يؤمن أن المطبخ مهمة النساء وليس الرجال، ويريده أن يصبح شيخ حارة مثل أبيه وجده. والمسلسل بطولة محمد هنيدي، طارق عبد العزيز وإنجى خطاب ونهى صالح، تأليف ورشة كتابة "راديو وان" وتضم إسلام شلباية، أحمد مجدى، مصطفى نعمان، مصطفى أحمد، أحمد مصطفى، إخراج هشام بلال.