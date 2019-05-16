شكرا لقرائتكم خبر عن "جانى فى المنام" كليب جديد للمطرب إيهاب توفيق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب إيهاب توفيق ، دعاءً دينيًا جديدا للعرض باقى أيام شهر رمضان بعنوان «جاني في المنام» عبر موقع «يوتيوب»، الأغنية من كلمات إبراهيم دردير، وألحان كريم فتحى، وتوزيع اسلام الحسن، وتسجيل وميكس وماستر مصطفى رؤوف.
يذكر آن أخر أعمال إيهاب توفيق هو دويتو مع أحمد شيبة بعنوان " عشمى فى ربنا»، والأغنية من كلمات رضا المصرى، وألحان فارس فهمى، وتوزيع زيزو، ومن إخراج ياسر عصام.
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