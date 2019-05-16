شكرا لقرائتكم خبر عن آباؤهم رحلوا.. لكنهم منورين دراما رمضان.. أبرزهم نجل النمر الأسود وخالد صالح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى الموسم الدرامى الرمضانى الحالى ، شهد ظهور عدد كبير من أبناء النجوم الراحلين، حيث شاركوا بأدوار مختلفة بمسلسلات هذا الموسم، وفى خلال السطور التالية يرصد"الخليج 365" أشهر أبناء النجوم الراحلون المشاركين فى المسلسلات الرمضانية.

كريم محمود عبد العزيز:

نجل الفنان الراحل محمود عبد العزيز، فيشارك في بطولة مسلسل"هوجان"، والمسلسل من بطولة محمد إمام، وصلاح عبد الله، ورياض الخولى، عايدة رياض و"أوس أوس"، وميرنا نور الدين، وعارفة عبدالرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة "سينرجي".

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كريم ومحمود عبد العزيز

يوسف وائل نور:

ظهر يوسف نجل الفنان الراحل وائل نورمن زوجته السابقة الفنانة أميرة العايدى، خلال موسم رمضان الحالى فى دور ابن الفنان هشام سليم ضمن أحداث مسلسل "كلبش 3" للفنان أمير كرارة، وهو الظهور الذي يعتبر أول تجاربه في مجال التمثيل ، والمسلسل من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، ومن بطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال.



يوسف ووائل نور

هيثم أحمد زكى:

يشارك الفنان هيثم أحمد زكى فى موسم رمضان الحالى بمسلسل "علامة استفهام" فى دور طيب نفسى، والمسلسل من بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، جيهان خليل، نورهان، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة ،ومن من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى.



هيثم وأحمد زكى:

أحمد خالد صالح:

الفنان الشاب أحمد خالد صالح يشارك هذا العام فى مسلسل "أبوجبل" من بطولة مصطفى شعبان، محمد دياب، آيتن عامر، نجلاء بدر، مريم حسن، محمد على رزق، محمود البزاوى، حسن حسنى، عائشة بن أحمد، ومجدى البحيرى، ومن تأليف محمد سيد بشير، إخراج أحمد صالح.