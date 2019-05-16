شكرا لقرائتكم خبر عن من مدينة الحمامات إلى تونس.. تفاصيل جولة "من النوى" الرمضانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق فرقة "من النوى" فى رحلة موسيقية على مدار ليالى رمضان، تتجول خلالها فى مختلف أنحاء تونس، بواقع 5 حفلات جماهيرية خلال أسبوعين، بداية من مدينة الحمامات، مساء الجمعة المقبل، وختامًا بمدينة سلميان نهاية الشهر الجارى.

وتفتتح "من النوى" جولتها الموسيقية بسهرة رمضانية على مسرح دار سيباستيان بالمركز الثقافى الدولى فى الحمّامات، وتعقبها بثلاثة أيام بمشاركتها فى فعاليات مهرجان ليالى الصالحية بولاية بن عروس، وصولًا لتونس العاصمة بحفل كبير على مسرح نجمة الشمال مساء الخميس 23 مايو، ومن بعدها بثلاثة أيام تشارك فى فعاليات مهرجان ترنيمات الرشيدية، حتى تسدل الستار على رحلتها التونسية بعرضها بمهرجان المدينة فى سليمان مساء الجمعة 31 مايو.

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