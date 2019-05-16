من مدينة الحمامات إلى تونس.. تفاصيل جولة "من النوى" الرمضانية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق فرقة "من النوى" فى رحلة موسيقية على مدار ليالى رمضان، تتجول خلالها فى مختلف أنحاء تونس، بواقع 5 حفلات جماهيرية خلال أسبوعين، بداية من مدينة الحمامات، مساء الجمعة المقبل، وختامًا بمدينة سلميان نهاية الشهر الجارى.
وتفتتح "من النوى" جولتها الموسيقية بسهرة رمضانية على مسرح دار سيباستيان بالمركز الثقافى الدولى فى الحمّامات، وتعقبها بثلاثة أيام بمشاركتها فى فعاليات مهرجان ليالى الصالحية بولاية بن عروس، وصولًا لتونس العاصمة بحفل كبير على مسرح نجمة الشمال مساء الخميس 23 مايو، ومن بعدها بثلاثة أيام تشارك فى فعاليات مهرجان ترنيمات الرشيدية، حتى تسدل الستار على رحلتها التونسية بعرضها بمهرجان المدينة فى سليمان مساء الجمعة 31 مايو.
وتعتبر "من النوى" أجدد التجارب الموسيقية التى اقتحمت مجال الموسيقى البديلة التونسية، وتضم الثنائى محمد على "دالى" وجهاد الخميرى، الأول بالغناء والآخر بعزف البيانو، وتتكل الفرقة فى تكوينها الأساسى على الغناء وعزف البيانو فقط، وتخطف عبر أغانيها مسامع الجمهور فى رحلة لملكوت الموروث التونسى، عبر إعادة إحياء أشهر روائع الفلكلور التونسى بروح أكثر عصرية، ومن أشهر أغانيها "شوشانة" و"ألف ليلة وليلة".
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