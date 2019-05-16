شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال: نحتفى بانتصار العاشر من رمضان مثال الصبر والعزة ونكرم أبطال الحدث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرمت قطاع شئون الإنتاج الثقافى، ١٧ بطلا من أبطال القوات المسلحة الذين شاركوا فى نصر أكتوبر المجيد، إلى جانب كوكبة من أسماء الشعراء والموسيقيين، خلال الحفل الذى أقامه القطاع أمس الأربعاء، احتفالا بذكرى نصر العاشر من رمضان على مسرح الميدان بساحة مركز الهناجر للفنون..

وقال المخرج الكبير خالد جلال فى كلمته، نحتفى اليوم بانتصار العاشر من رمضان، هذا النصر الذى أتى مثالا للصبر على المصاعب فحطمت قواتنا المسلحة فيه أسطورة خط بارليف المنيع، وأتى مثالا للعزة حيث بذلت فيه قواتنا المسلحة الغالى والنفيس من أجل تحرير أرض سيناء الغالية.

وأضاف جلال أننا نكرم اليوم أسماء شعراء صنعوا بأغانيهم الوطنية جسرا عبرت عليه كلماتهم إلى وجداننا وتغنينا بها واستقبلنا جنودنا البواسل بأهازيجها وهم عائدون بالنصر وبعلم مصر الخفاق أبد الدهر، ونكرم اليوم أيضا رموز من الجيش المصرى الذين شاركوا فى هذه الحرب المجيدة، فكل التحية لهم ولكل فرد ضحى من أجل مصر، والمجد للشهداء الذين رووا بدمائهم أرض سيناء الحبيبة.

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وحضر الحفل الدكتور أشرف زكى نقيب الفنانين، الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، والمخرج إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنان ياسر صادق رئيس المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، والفنان محمد دسوقى مدير مركز الهناجر للفنون، والفنان عصام شويخ مدير فرقة مسرح الساحة، والفنان طارق دسوقى، وياسر عثمان مدير مكتبة القاهرة الكبرى، والفنان سامح يسرى.

أحيا الحفل الفنان الكبير "محمد ثروت" حيث تغنى بباقة من أشهر الأغانى الدينية والوطنية منها " إن كان على حب مافيش غيرك، لأجل النبى، القلب يعشق كل جميل، عاش اللى قال، يارسول الله أجرنا، لوقالوا الحب هقول الحب بلادى، قمر سيدنا النبى" .