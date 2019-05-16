دنيا بطمة بعباءة أنيقة في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: خضعت الفنانة المغربية دنيا بطمة، لجلسة تصوير جديدة، ونشرت الصور عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام. وظهرت "دنيا" في الصور بعباءة سوداء بخطوط ذهبية، في إطلالة أنيقة حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها. يذكر أن آخر أعمال دنيا بطمة أغنية "الزمن بيدور"، التي غنتها باللهجة المصرية، وهي من كلمات هيثم شعبان، وألحان هيثم الزيات، وتوزيع أسامة السامي.

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