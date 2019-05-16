مدحت العدل يعلق على خلاف أحمد سعد وسمية الخشاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

علق الكاتب الكبير مدحت العدل، على الخلاف بين الفنانة سمية الخشاب، وطليقها الفنان أحمد سعد، والذي أثار الجدل بعد حلقة "سعد" و"سمية"، وتبادل الاتهامات بينهما في برنامج "شيخ الحارة".

وعلق "العدل" عبر صفحته الرسمية بموقع تويتر: "والله عيب أن يتم تبادل الإتهامات بتلك الطريقة المؤسفة بين إثنين من الفنانين".

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وتابع: "هذه أسرار بيوت، هي عائدة من عُمْرَة وهو يقرأ القرآن، هل الدين مجرد طقوس، أم جوهره التقوي والتواضع والأخلاق".

وكانت الإعلامية بسمة وهبة قد استضافت في برنامجها "شيخ الحارة"، الفنان أحمد سعد، الذي وجه الاتهامات لطليقته، لترد عليه في حلقة أذيعت أمس من نفس البرنامج.