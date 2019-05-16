أحلام تهنئ حاكم دبي بعقد قران أبنائه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

هنأت الفنانة الإماراتية أحلام، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، بعقد قران أبنائه.

ونشرت أحلام عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة لحاكم دبي برفقة أبنائه، وعلقت: "أبارك لسمو سيدي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ولأم الشيوخ سمو الشيخة هند بن مكتوم بن جمعه آل مكتوم على عقد قرآن أنجالهم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد، والشيخ أحمد بن محمد بن راشد".

وتابعت: "أسال الله أن يتمم عليهم ويبارك لهم ويبارك عليهم، واجمع بينهم في خير آمين، ادعوا لهم".

يذكر أن أحلام أحيت مؤخرا، حفل ختام الموسم الأول من برنامج "الزمن الجميل"، على شاشة أبو ظبي الفضائية.