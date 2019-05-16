تبدأ الحلقة العاشرة من مسلسل "لآخر نفس"، للفنانة ياسمين عبدالعزيز، بهروب "سلمى" من البوليس بعدما جاء إلى المستشفى لسؤال أختها "دينا" على معلومات عن الحادث والاطمئنان عليها، فيما ظل "ياسر"، يؤنب نفسه على ما فعله من انضمامه لتنظيمبعيد عن الدين.
تدور أحداث الحلقة حول محاولة "أدهم" حل مع "سلمى" لغز التاريخ الموجود على السلسلة التي تركها "حازم" كهدية لـ"سلمى" قبل قتله، وفي الوقت نفسه أعلن التنظيم الإرهابي المعروف
تنتهي الحلقة العاشرة من مسلسل "لآخر نفس"، بذهاب "سلمى" إلی العين السخنة، في الفندق الذي اعتادت الذهاب إليه مع "حازم"، في محاولة العثور على الهاردات المتبقية وحل اللغز، وتكتشف أن "حازم" ترك لها صورة مرسومة لها على قطعة من الجلد.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. "أنصار الحق" تعلن مسئوليتها عن التفجير الإرهابي في "لآخر نفس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.