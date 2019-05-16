شاهد.. "أنصار الحق" تعلن مسئوليتها عن التفجير الإرهابي في "لآخر نفس"

تبدأ الحلقة العاشرة من مسلسل "لآخر نفس"، للفنانة ياسمين عبدالعزيز، بهروب "سلمى" من البوليس بعدما جاء إلى المستشفى لسؤال أختها "دينا" على معلومات عن الحادث والاطمئنان عليها، فيما ظل "ياسر"، يؤنب نفسه على ما فعله من انضمامه لتنظيم

بعيد عن الدين.

تدور أحداث الحلقة حول محاولة "أدهم" حل مع "سلمى" لغز التاريخ الموجود على السلسلة التي تركها "حازم" كهدية لـ"سلمى" قبل قتله، وفي الوقت نفسه أعلن التنظيم الإرهابي المعروف

باسم "أنصار الحق"، الذي ينتمي إليه "ياسر"، مسئوليته عن الحادث الإرهابي.

تنتهي الحلقة العاشرة من مسلسل "لآخر نفس"، بذهاب "سلمى" إلی العين السخنة، في الفندق الذي اعتادت الذهاب إليه مع "حازم"، في محاولة العثور على الهاردات المتبقية وحل اللغز، وتكتشف أن "حازم" ترك لها صورة مرسومة لها على قطعة من الجلد.