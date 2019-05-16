شاهدوا إبنة حليمة بولند تثير الجدل بتقليدها بحركات الدلع والغنج

كتب امير فتحي في الخميس 16 مايو 2019 09:56 صباحاً - أثارت الإعلامية الكويتية ​حليمة بولند​ الجدل، بعدما نشرت عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو لها برفقة إبنتيها مريم وفاطمة.



وتظهر بولند في المقطع مع إبنتيها بفساتين بنفس اللون والقماش، وبتصميم متشابه، وذلك بمناسبة ما يعرف بـ”القرقيعان”، وهو تقليد سنوي ومناسبة دينية يحتفل بها في معظم بلدان الخليج، إضافةً إلى العراق وغيرها من الدول الإسلامية، بمنتصف شهري رمضان وشعبان.

ولفتت إبنة بولند الكبرى الأنظار بحركات الدلع والغنج، والتي تحاول فيهات تقليد والدتها الى حد كبير، الامر الذي علق عليه المتابعين وإنصدموا من تصرفاتها، لافتين الى أن ما تقوم به يفقدها براءتها والطفولة.