إيد شيران يستعد لأولى حفلاته في “أبها” السعودية

متابعة بتجــــــــــرد: يستعد النجم العالمي إيد شيران لإحياء أولى حفلاته الغنائية في المملكة العربية السعودية. ويبدو أن هناك مخططات لإقامة حفل المغني الشهير خلال شهر آب/أغسطس المقبل في مدينة “أبها”، عاصمة منطقة عسير جنوب غرب السعودية. ويعتبر المغني الإنجليزي البالغ من العمر 28 عامًا من أشهر الفنانين وبرصيده مجموعة من الأغاني الناجحة كما ويتمتّع بقاعدة جماهيرية كبيرة في مختلف أنحاء العالم.

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