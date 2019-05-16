بعد الأخطاء المتكررة.. طلب غريب من عشاق “صراع العروش”

متابعة بتجـــــــــرد: طالب عشاق سلسلة Game of Thrones الشهيرة، القائمين على العمل وتحديدًا شبكة HBO بإعادة إنتاج الموسم الثامن والذي يتم عرضه خلال الفترة الراهنة.
ووقّع أكثر من 200 ألف شخص من محبّي Game of Thrones على عريضة أعربوا من خلالها عن رغبتهم بإعادة تصوير حلقات الجزء الثامن بالتعاون مع كتّاب أفضل وأكثر مهارة وذكاء.
وكان الجزء الثامن من السلسلة عرضة لانتقادات لاذعة منذ انطلاق عرضه، وذلك نظرًا للأخطاء الإخراجية الفادحة التي شهدتها بعض مشاهده بالإضافة إلى اعتبار كثر أن السياق الدرامي للقصّة ضعيف وأقل من المستوى المتوقع.
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