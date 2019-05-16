ماغي بوغصن ووسام صبّاغ: ما أجمل صداقتكما

“شو حلوة صداقتكن الله يخليكن لبعض” بهذه العبارة وغيرها انهالت التعليقات على صورة من مسلسل “بروفا” نشرتها النجمة ماغي بوغصن وهي برفقة صديقها المقرب وزميلها في المهنة الممثل وسام صباغ تحت عنوان “بتآمنوا إنّو في صداقة حقيقية بين الصبية والشاب؟”

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ومن المعروف في الوسط الفنّي الصداقة القوية والحقيقية التي تربط ماغي بـ وسام، فهما لا يوفّران فرصة الا ويتشاركان احزانهما وافراحهما بعيداً عن اجواء الاستغلال والمصالح التي تسود في الوسط الفني.

الصداقة الحقيقية بين ماغي وسام انتقلت من الحقيقة الى التمثيل أيضاً حيث يطلّ “صبّاغ” في المسلسل بشخصية وسام ويلعب دور الصديق المقرب لـ ليال (ماغي بوغصن) وتجمعهما اوضاعهما الاجتماعية الصعبة ويتشاركان اوجاعهما وافراحهما.

“بروفا” مسلسل كوميدي يشارك في بطولته ماغي بوغصن، احمد فهمي، بالاضافة الى عدد كبير من الوجوه التمثيلية نذكر منهم الكو داوود، نهلا داوود، تاتيانا مرعب، فيفيان انطونيوس، كريستيان الزغبي، ريتا حرب وغيرهم. وهو من كتابة ريم مشهدي، اخراج رشا شربتجي وانتاج شركة ايغل فيلمز. ويعرض يومياً عبر شاشة LBCI. اما تتر المسلسل فهو بصوت النجمة نوال الزغبي كلمات حياة اسبر، الحان فضل سليمان، توزيع عمر صباغ.