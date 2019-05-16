الأميرة ماري بإطلالة "ملفتة" في قمة كوبنهاغن للأزياء.. شاهدي فستانها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لفتت الأميرة ماري، زوجة ولي عهد الدنمارك الأمير فريدريك، الأنظار إليها اليوم الأربعاء، لدى وصولها لحضور قمة كوبنهاغن للأزياء بفضل إطلالتها الرائعة الجذابة.

وظهرت الأميرة، البالغة من العمر 47 عامًا، بفستان مزين بطبعات زهور يصل طوله لأعلى كاحليها مباشرة، وارتدت فوقه سترة سوداء أنيقة وحذاء متناسقًا وحقيبة كلتش.

ورافقت ماري في تلك الفعالية ايفا كروس، الرئيس التنفيذي لأجندة الموضة العالمية، التي بدت غاية في الأناقة هي الأخرى بارتدائها بدلة بيضاء فضفاضة.

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واستطاع القائمون على تلك القمة أن يحولوها لتصبح الحدث الأبرز على صعيد الأعمال في مجال الاستدامة بعالم الموضة والأزياء، وصارت أيضًا بمثابة حلقة الوصل لنقاشات تحديد جداول الأعمال حول القضايا البيئية، الاجتماعية والأخلاقية الأكثر أهمية التي تواجه صناعة الموضة بشكل عام وتشكل تحديًا لكوكب الأرض.