ديانا كرزون تغنّي للمرةِ الأولى في أستراليا

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""الخليج 365"" من القاهرة: تُغنّي الفنانة الأردنية ديانا كرزون للمرةِ الأولى في العاصمة الاسترالية سيدني بتاريخ 22 يونيو المقبل. حيث أعلنت أنها ستشارك في الحفل الذي تستضيفه المدينة مع الفنانين رشيد فوعاني وأحمد مروان، ونشرت الملصق الدعائي للحفل الجديد عبر صفحتها على "فيسبوك".

وفيما دعت الجمهور للتواجد الكثيف، خاصة بالذكر أبناء الجاليات العربية المقيمين في سيدني، وجهت الشكر لمنظمي الحفل.



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