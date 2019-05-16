كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصطفى خاطر فى الحزام الأخضر لإنهاء المشاهد الأخيرة من "طلقة حظ" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صورالفنان مصطفى خاطر خلال اليومين الماضيين باقى مشاهده فى مسلسل "طلقة حظ"، الذى يعرض طوال أيام شهر رمضان حصريا على شبكة قنوات الحياة، بديكور أحد الفيلات بمنطقة بالحزم الأخضر بمنطقة 6 أكتوبر، حيث يتبقى له 4 أيام فقط، وينتهى تماما من تصوير المسلسل بشكل كامل وتجمع هذه المشاهد الفنانون محمد جمعة، وخالد أنور، ومحمد أنور.

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ويجسد مصطفى خاطر خلال المسلسل شخصية "عبد الصبور" الموظف الحكومى البسيط الراعى لأسرته المكونة من عدة أشقاء وزوجته وبناته، يتعرض لحادث يغير من حياته ويقلبها رأسًا على عقب، وتتصاعد الصراعات فى إطار كوميدى.

المسلسل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، بطولة مصطفى خاطر، أيتن عامر، خالد أنور، إنعام سالوسة، محمد جمعة، محمد أنور، هبة مجدى.