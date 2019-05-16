كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كريم عبد العزيز وصديقه يغنيان في الحلقة الـ11 من شقة فيصل (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الحلقة الـ11 من مسلسل شقة فيصل، تطورات كثيرة، حيث ذهب "ميزو" كريم عبد العزيز، برفقة صديقه للعمل فى مغسلة سيارات وأثناء ذلك يقوم كريم بالغناء برفقة صديقه وجلس يكرر كلمة "اسلم شغل نظيف".

المسلسل بطولة الراحل وائل نور، وكريم محمود عبد العزيز وأيتن عامر ونسرين إمام، ومن إخراج شيرين عادل، ومن المقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني 2019.

Advertisements

تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، حيث يتقابل أربعة شباب ويتأثر كل واحد منهم بمواقف الآخرين، فيسعون معًا لتحقيق حلمهم وبلوغ غايتهم.

المسلسل بطولة الراحل وائل نور، وكريم محمود عبد العزيز وايتن عامر ونسرين امام، ومن اخراج شيرين عادل، ومن المقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني 2019.

