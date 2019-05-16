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كتب امير فتحي في الخميس 16 مايو 2019 08:38 صباحاً - نشر الممثل السوري تيم حسن على إحدى صفحاته الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفتاة ما زالت تحت تأثير بنج عملية خضعت لها، وقالت المعجبة في الفيديو إنها تريد الزواج من جبل شيخ الجبل يوم زفافها (الشخصية التي يؤدّيها تيم في مسلسل الهيبة).
وعلّق تيم حسن على هذا الفيديو قائلا: “الف سلامة عليكي انشالله والف جبل شيخ الجبل بيتمنى رضاكي”.
كانت هذه تفاصيل خبر ردة فعل معجبة تحت تأثير البنج تدفع بتيم حسن إلى التعليق.. شاهدوا ماذا قال! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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