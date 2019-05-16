الدراما اللبنانية تَخسر ريتا برصونا

May 16, 2019
اعلنت الممثلة ريتا برصونا وبشكل مفاجئ اعتزالها التمثيل نهائياً.
وأكّدت “برصونا” أن الانسان لا يستطيع ان يفوز بكل شيء في الحياة فهي لديها حياتها العائلية بالدرجة الأولى. ولفتت الى أنها عندما أتت الى لبنان لتصوير “اصحاب 3” (انتاج مروى غروب) اشتاقت كثيراً الى ولديها.
وشددت “برصونا” إلى أنها لو كانت تعيش في لبنان لكان الوضع مختلفاً ولكن كل حياتها تنقلات وسفر من بلد الى آخر “وما في شي بيستاهل انو ابتعد عن ولادي”. وتابعت المشكلة ان التمثيل يحتاج الى وقت وتفرّغ وهي لم يعد لديها هذا الوقت.
نذكر ان آخر اعمال ريتا برصونا مسلسل “اصحاب 3” كتابة آية طيبا، اخراج ايلي السمعان، من بطولتها الى جانب رانيا عيسى، رولا بقسماتي، وسام صليبا، انور نور وغيرهم ومنانتاج مروى غروب.
وكان عراب الدراما المنتج مروان حداد قد أعاد ريتا برصونا الى الشاشة لأجل تصوير “اصحاب 3” بعد ان غابت عن الجمهور لفترة طويلة بسبب زواجها واستقرارها خارج لبنان.
وسبق وأكّد “حداد” ان ريتا برصونا هي حالة مختلفة لن تتكرر في عالم الدراما، رابطاً ذلك بتواضعها الكبير رغم نجوميتها.
لا شك ان الجمهور هو الخاسر الأكبر بإعتزال نجمة “غنوجة بيا” التمثيل، خاصة أنها نجمة من الطراز الرفيع لها كاريزمتها وهيبتها على الشاشة، بالاضافة الى القبول الذي أصبح نادراً هذه الأيام لدى فئة من ممثلات.
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