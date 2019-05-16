سمية الخشاب: خسرت جزءاً من جسمي على يد أحمد سعد.. وريم البارودي ماسكة عليه حاجات!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت الفنانة المصرية سمية الخشاب، إنها عاشت أيامًا سعيدة مع طليقها ومواطنها الفنان أحمد سعد، إلا أنها اختبرت أجواء التعاسة والبؤس، بعكس ما كانت تُظهره أثناء فترة الزواج التي قاربت على العامين، بحسب قولها.

وأضافت سمية عبر برنامج "شيخ الحارة" مع الإعلامية بسمة وهبة، بفضائية القاهرة والناس مساء اليوم الأربعاء، أنها كانت "خادمة وزوجة وممرضة ومحاسبة" لأحمد، في الوقت الذي قالت فيه إنها تزوجته وهو "مفلس"، حيث لا يملك منزلًا أو شقة تمليك، أو سيارة مناسبة أو رصيدًا في البنك، بحسب قولها.

واتّهمت الفنانة، أحمد سعد بالشروع في قتلها، والتسبُّب لها في عاهة مستديمة بإجراء عملية لإزالة الطحال بعد اعتدائه عليها في منطقة الظهر وهو مرتدي الخاتم في يده لتنزف على مدار يومين، قائلةً "أجريت عملية والطبيب يحيى زكريا قال لي كويس إنك عايشة، وقلت له لو حصل حاجة في العمليات خليك عارف إن أحمد سعد هو اللي عمل كده".

وأضافت سمية أن أحمد سعد اعتذر لها بعد ذلك، وقال إنه لم يكن في وعيه، مشيرةً إلى أن أحمد سعد "عنده ظروف"، في إشارة غير مباشرة إلى أنه مريض نفسي، حيث تحدّثت عن السبب الرئيسي في الطلاق بينهما.

وأوضحت "شعرت بالخطر على حياتي معه، ووجدت أنه من السهل قتلي على يده، ثم المبرر بأنه لم يكن في وعيه، ولذلك رفضت العيش في منزله، وتواجدت عند والدتي، وبات من الصعب أن أعيش معه بمفردنا دون وجود أشخاص آخرين خوفًا على حياتي بعد ما تعرّضت له على يده، ومن هنا كان سبب الطلاق".

وعن قوله بأنها أخذت شقة الزوجية منه، نشرت سمية أثناء البرنامج عقودًا ومستندات موقعًا عليها أحمد سعد بأنه حصل على جميع حقوقه لديها قبل وقوع الطلاق قائلةً "أنا دفعت أكثر من نصف ثمن الشقة والعربية، وبالتأكيد مش هطمع في شقة وأن عندي بيوت معرفش عددها".

ورفضت سمية اتهام أحمد سعد لها بسرقة لحن أغنية "قلبي يا ناس"، مشيرةً إلى أن الأغنية فكرتها أثناء الجلوس مع أحمد سعد، وتم الاتصال فورًا بالكاتب هشام صادق لكتابتها، قائلةً: "أحمد ساعدني في حاجات بسيطة جدًا، لكنه لحني ومسجل باسمي"، لتقوم سمية بنشر الرسائل بينها وبين الكاتب لتؤكد صحة موقفها.

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وتحدّثت سمية عن رغبة أحمد سعد في العودة لها برغم إنهاء جميع الأمور والانفصال التام منذ أيام قبل رمضان، عبر جلسة ودية بحضور بعض الأصدقاء قائلةً: "هو وافق على العودة، لكن أنا رفضت".

وأردفت "أحمد سعد ظالم وكذاب ومفتري ومدعي، وعاوزة أعيش حياتي في هدوء، لكن سمعتي وكرامتي خط أحمر، ولم أكن أرغب في الحديث عن أشياء كثيرة أو نشر المستندات، لكنه أراد تشويهي أمام جمهوري فكان لابد من الرد".

وعن رفض أحمد سعد الرد على هجوم طليقته السابقة الفنانة ريم البارودي قالت "لم أطلب منه عدم الرد عليها، لكن هو الذي لا يجرؤ على الرد لأن ريم ماسكة عليه حاجات برضه، وأنا بقول له اسكت خالص أحسن لك..أنا سترت عليك".

وأكّدت سمية أن أغنيتها الأخيرة "بتستقوى" كان المقصود بها أحمد سعد، مشيرةً إلى أنها تلقّت مباركات بعد الطلاق بشكل أكبر مما تلقته أثناء الزواج، إلى جانب معرفتها بالكثير من المعلومات عنه من آخرين بعد الطلاق لم تكن تعلم بها من قبل.

وعن أدائه أغنية "قلبي يا ناس" أثناء استضافته في نفس البرنامج منذ أيام، اعترفت سمية بأن أحمد سعد يغني أفضل منها، قائلةً: "آه بيغني أحسن مني طبعا.. ده بيغني بقاله 20 سنة، وأنا لحنت أغاني من قبل ومسجلة باسمي".