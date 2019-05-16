خالد الصاوي يُعلن احتجاز ممدوح شاهين

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



""الخليج 365"" من القاهرة: أعلن الفنان خالد الصاوي أن قوات الامن احتجزت المنتج ممدوح شاهين على خلفية الأحكام التي حصل عليها لصالحه في قضايا شيكات بدون رصيد لم يقم بسدادها له في الأعمال الفنية التي شارك فيها. علماً أنه سعى خلال الفترة الماضية لتنفيذ أحكام الحبس بحق "شاهين" الذي يباشر الدخول في مشاريع جديدة دون أن يسدد له أجره المتفق عليه في أكثر من عمل درامي تعاون معه فيه.

الجدير ذكره أن "الصاوي" ليس الوحيد الذي لديه شيكات بدون رصيد منه. ولقد طلب من زملائه الفنانين المتبقي لهم بذمته مبالغ مالية لم يقبضوها عن العمل معه بتقديمها لقسم شرطة قصر النيل المحتجز فيه "شاهين" في الوقت الحالي، علماً بأنه في مثل هذه القضايا يكون على المتضرر اما السداد او تنفيذ حكم الحبس.

وأعلن "الصاوي" الخبر عبر حسابه على "فيسبوك". حيث كتب: "الصاوي يتمكن من شاهين أخيرا! ممدوح بقسم قصر النيل يترقب انضمام كل من له احكام ضده، ١٣ سنة حبس في انتظار الهارب من شيكاته على يد الصاوي مبدئيا".

يشار إلى "شاهين" يشارك في السباق الرمضاني من خلال مسلسل "الزوجة 18" الذي يقوم ببطولته حسن الرداد ولا يزال تصويره جارياً.

