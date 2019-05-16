اللبنانية تانيا صالح تشارك في حفلات الأوبرا الرمضانية

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""الخليج 365"" من القاهرة: تُحيي الفنانة اللبنانية تانيا صالح حفلاً غنائياً بالمسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية مساء الجمعة المقبلة ضمن سهرات دار الأوبرا المصرية.

وهي تشارك في هذه السهرات للمرةِ الأولى. حيث ستُقدِّم مجموعة من الأغاني التراثية والمواويل بالإضافة إلى أغنياتها الخاصة. وأعدت برنامجاً أجرت عليه التمرينات خلال الأيام الماضية.

يشار إلى أنها ستقدم أغنيات منها "هي لا تحبك"، "سلوى"، "ها العيوم"، "امشي على رمشي"، "عجبي"، "راح الحب"، و"الشرق". علماً بأن سهرات الأوبرا في رمضان تضم مجموعة من نجوم الغناء في الوطن العربي.

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