بالصور| لاميتا فرنجية بالعباءة في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-الخليج 365: نشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، مجموعة صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها. وظهرت "لاميتا" في الصور بعباءة طويلة، وشعر طويل في أحد اليخوت، ونالت الصور إعجاب متابعي ومحبي لاميتا. يذكر أن آخر أعمال الفنانة اللبنانية الست كوم الخليجي "تذكرة داوود" بطولة داوود حسين، علي جمعة، منى شداد، عائشة عبدالرحمن.

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