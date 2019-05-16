آيتن عامر تعود لحمادة هلال في "ابن أصول"

ترغب صولا والدة هشام، في الحلقة العاشرة من مسلسل إبن أصول، في أن تجهد زوجته رحمة الطفل الذي حملته منه، وهو ما تستنكره رحمة ووالدتها وشقيقها، أنه كيف لجدة أن ترغب في التخلص من حفيدها.

ويخرج شقيق نعمة من حبس، ويذهب إليها،

ويخبرها بأنه يعلم بقصة زواجها من رجل ثري ويعرف بطلاقها وحملها، ويسألها هل يعلم هشام بحملها، وعندما يعرف أنها لم تخبره يطالبها بأن تقول له، كي يصرف عليهم وعلى ابنه، وهو مايغضبها.

ويعلم هشام في نهاية الحلقة بحمل نعمة، فيذهب إليها ويلومها على أنها لم تخبره بحملها، ويقرر العودة إليها. والمسلسل بطولة حمادة هلال، وآيتن عامر، وأحمد كرارة، وعماد رشاد، وإيناس كامل، وسوزان نجم الدين، وأحمد حلاوة، وحمزة العيلي، ووفاء سالم، ومحمد نجاتي، وكريم ابوزيد، ورانيا منصور، من تأليف أحمد محمود أبوزيد، ومن إخراج محمد بكير

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