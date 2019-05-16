محمد رمضان يخسر عائلته وأرض والده في أول 10 حلقات من زلزال

تتوالى الأحداث في مسلسل زلزال، الذي يقوم ببطولته الفنان محمد رمضان، وذلك بعد أن فقد عائلته في الحلقة الأولى بسبب زلزال 1992، ويكون هو الناجي الوحيد منهم، ويعاني في طفولته لأنه لا يجد من يعتني به أو يكون مسئولًا عنه، إلا أنه يقرر تحدى الظروف، حتي يكبر ويدخل الجامعة ويعمل أكثر من "مهنة".

وكان والده قد اشترى أرض

من خليل السياح، الذي يجسد دوره الفنان ماجد المصري، ولكن وقع الزلزال دون أن يكتب له إيصال بأنه سدد جميع الأقساط، فيكتب خلليل اسمه على الأرض، الأمر الذي يُغضب زلزال، ويقرر رفع قضية على خليل، لكنه يخسرها لأنه ليس معه دليل على ما يقوله.

ويحب زلزال أمل ابنة خليل السياح، وهو الأمر الذي يزعج الأخير ويضرب ابنته ويطلب منها ألا تقابله ثانية، في الوقت نفسه تحب صافية، التي تقوم بدورها الفنانة حلا شيحة، زلزال، لكنه لا يلتفت إلى ذك الأمر، وفي الحلقة العاشرة يوافق خليل على زواج ابنته أمل من ابن محاميه.

والمسلسل بطولة محمد رمضان وحلا شيحة وماجد المصرى ونسرين أمين ومنى عبد الغنى وهنادى مهنى، حسام داغر وسلوى عثمان وحنان سليمان، من تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر.