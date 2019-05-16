في زلزال.. ماجد المصرى يوافق على زواج ابنته أمل

تبدأ الحلقة العاشرة من مسلسل زلزال، برؤية محمد حربي لـ أمل، ابنة خليل السياح، التي يحبها، وهي تجلس في الحرم مع الدكتور عبد الحليم، ابن محامي والدها، فيشعر بالغيرة والضيق، وبعدها يذهب الدكتور ليطلب يدها من والدها، طمعا في ثروته.

ويخبر خليل السياح إبنته أمل، أنه وافق على زواجها من الدكتور عبد الحليم، الأمر الذي يغضبها وتبكي، بسبب حبها الشديد لمحمد حربي "زلزال"، ويذهب خليل إلى أخته المريضة ويقول لها بأنه لابد أن يكون الواصي على ابنها

لأنه لا يعرف شئ، فتطرده وترفض.

وتشهد الحلقة ذهاب زلزال إلى صافية ووالدها ليشكرهم على عثورهم على محفظته، التي ضاعت منه واعادتها له.

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والمسلسل بطولة محمد رمضان وحلا شيحة وماجد المصرى ونسرين أمين ومنى عبد الغنى وهنادى مهنى، حسام داغر وسلوى عثمان وحنان سليمان، من تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر.