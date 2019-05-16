كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قمر هادي الحلقة الـ10.. هاني سلامة يتعرض لعملية نصب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أذيعت الحلقة العاشرة من مسلسل قمر هادي الذي يقوم ببطولته الفنان هاني سلامة، ويتم عرضه على مجموعة قنوات on بشكل حصري.

وجاءت الحلقة العاشرة من المسلسل مليئة بالأحداث، حيث قام عصام محسن محيي الدين _ بتلقي العزاء في زوجته كاميليا _ نورهان _، بعد أن توفيت أثر سقوطها من شرفة منزلها في ظروف غامضة.

أما هادي _ هاني سلامة - فتلقى مكالمة هاتفية من شخص مجهول يطلب منه مبلغ مليون جنيه مقابل إخباره بحقيقة المؤامرة التي دبرت له، الا انه تعرض عملية للنصب، حيث قام بالحصول على الأموال دون إخباره بأي شىء، ليتضح في النهاية ان شخص يعمل لديه في معرض السيارات هو من يقف وراء تلك الخدعة.