كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ياسمين علي تكشف عن أول أعمالها الفنية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الفنانة ياسمين علي، "بداية تعارفي مع الجمهور أغنيتي (حب زمان) و(تفائلوه بالخير)".

وأضافت في برنامج «سيرة الحبايب»، الذي يعر ض على شاشة قناة «TeN» الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد وتشاركه الفنانة جيهان خليل: "غنيت أغنية (تفائلوا بالخير) تتر مسلسل (أمر واقع) تلحين عمرو مصطفى، ومن ترشيح كل كاست المسلسل".

وتابعت: "تجربة غناء التتر كانت جديدة بالنسبة لي، وبعد تصويري صوتي، الشركة اتصلت بي مرة أخرى، وقالت لي هنصورها فيديو، لأن هيكون في ممثلين معاكي، وكانت تجربة ممتعة جدًا".