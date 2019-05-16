كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ياسمين علي: محمد شاهين امتداد للفنان الشعبي حكيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت المغنية ياسمين علي، إنها ضد أن مغني يحكم على مغني آخر، وأي مطرب يجري تقييمه من متخصصين وأساتذة في الموسيقى.

وأضافت في برنامج «سيرة الحبايب»، الذي يعر ض على شاشة قناة «TeN» الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد وتشاركه الفنانة جيهان خليل، أن المطرب محمد شاهين امتداد للفنان الشعبي حكيم.

وتابع: "شاهين له أداؤه الخاص، وطبقة شعبية قوية جدًا، وأتمنى أنه يكون نفسه، وميكونش نسخة جديدة لحكيم".