حلا الترك بعد تصالحها مع والدها: “كان احلى يوم في حياتي”

كتب امير فتحي في الخميس 16 مايو 2019 06:35 صباحاً - عبرت الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك عن سعادتها التصالح مع والدها المنتج محمد الترك معتبرة انه احلى يوم في حياتها.

فقد نشرت حلا الترك مقاطع فيديو من الاحتفال الذي اقامه والدها بمناسبة عيد ميلادها وعلقت قائلة: “حبيت اشكر الواالد و ربعي الي احبهم على المفاجأة الحلوة الي سوولي اياها والله العظيم اموون ماي لووفف و زهرا الحووب و ربعي البقيّة ماقصرتوا صج صج يعطيكم العافية”.

وأضافت حلا الترك:” و اليوم كان احلى يوم في حياتي و استانست وااايد واااايد الله لا يحرمني منكم و ويخليكم لي و ابوي حبيبي الله لا يحرمني منك ، يعطيك العافية قلبب “.

يذكر ان صلح حلا الترك ووالدها جاء بعد فترة جفاء طويلة بينهما بسبب وجود خلافات بين حلا الترك مع والدها قد وصلت إلى حد تبرؤه منها، بعدما احتدم الخلاف بينها، وبين زوجته دنيا بطمة، لا سيما منذ حصول والدتها منى السابر، على حق حضانتها، وانتقالها للعيش معها.