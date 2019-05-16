ناهد السباعي تكشف ان والدها تزوج 18 مرة!.. فيديو

كتب امير فتحي في الخميس 16 مايو 2019 06:35 صباحاً - فاجأت الفنانة المصرية ناهد السباعي، جمهورها بالكشف عن عدد زيجات والدها مدحت السباعي والذي صادف انه نفس العدد الذي يحمله اسم المسلسل الذي يعرض لها حاليا.

وتجسّد ناهد السباعي حاليا دورًا في مسلسل “الزوجة 18” للفنان حسن الرداد، الذى يُعرض خلال السباق الرمضاني.

وقالت الفنانة المصرية، في فيدو نشرته على صفحتها على “إنستغرام”: “سبحان الله تعدي السنين وأعمل الزوجة الـ18 ويبقي اسمي فريدة شوقي صدفة”.

ومسلسل “الزوجة 18″، تدور قصته حول رجل أعمال شاب يتورّط في العديد من المتاعب؛ بسبب عدد زيجاته وعلاقاته الغرامية، وتشارك في بطولته ناهد السباعي، وهيدي كرم، ومحمود البزاوي، وسلوى خطاب، وإيناس كامل ونور الكاديكي، وعدد من الوجوه الصاعدة وهو من إخراج مصطفى فكري.