محمد هنيدي يعود لـ«3 أيام في الساحل» في عيد الفطر

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يستعد النم المصري محمد هنيدي، للعودة لجمهوره على خشبة المسرح مجددا، من خلال عرض مسرحية “3 أيام في الساحل” في أيام عيد الفطر المقبل وفتح باب الحجز الأيام الحالية، وذلك بعد توقف العرض طوال الأسابيع الماضية.

مسرحية “3 أيام في الساحل” يقدمها هنيدي مجددا خلال أيام عيد الفطر، على مسرح موفينبيك في 6 أكتوبر، ويشارك في بطولتها كل من بيومي فؤاد وأحمد فتحي ومحمد ثروت وندا موسى ومها أبوعوف ومحمد محمود وسامية الطرابلسي، ومن إخراج مجدي الهواري.

وعلى جانب أخر، وبالرغم من كثرة الأعمال الفنية التي يتم عرضها في شهر رمضان، عبر الفنان المصري محمد هنيدي عن إعجابه بواحد من هذه الأعمال ومتابعته لها.

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محمد هنيدي نشر صورة للفنان محمد عادل إمام والفنان كريم محمودعبدالعزيز وكتب معلقا: «عاملين شغل جامد وعالي جدا»، في إشارة إلى مسلسل «هوجان».

الفنان محمد عادل إمام رد على كلمات هنيدي، وأكد له أن شهادته يعتز بها جدا، وتلقى محمد إمام عدد كبير من تعليقات الجمهور التي عبرت عن إعجابها بالعمل.

ويشارك في بطولة مسلسل “هوجان”، صلاح عبد الله، ورياض الخولي، وأوس أوس، وميرنا نور الدين، وعارفة عبد الرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.