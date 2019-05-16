نسرين طافش متالقة بقفطان ملكي وحقيبة مميزة تذكرنا بـ«كوكب الشرق».. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - آية عبد العزيز

لبت الفنانة السورية نسرين طافش دعوة إحدى المجلات العربية لحضور حفل سحور، وحرصت على مشاركة الفانز بصورة استعراضية لإطلالتها من الحفل.

نسرين اختارت لحفل السحور قفطان شديد الأناقة ذو تطريزات ذهبية، ونسقت معه حقيبة مميزة تضمنت جملة «إن مر يوم من غير رؤياك ماينحسبش من عمري»، وهي جملة مقتبسة من إحدى أشهر أغاني المطربة المصرية الراحلة أم كلثوم، وهي أغنية «عودت عيني» للشاعر المصري الراحل أحمد رامي.

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يُذكر أن نسرين طافش تشارك في الموسم الرمضاني الجاري بمسلسل «مقامات العشق» عن فكر الشيخ الأكبر المتصوف محي الدين ابن عربي، والعمل كتبه الدكتور محمد البطوش، ومن اخراج أحمد إبراهيم أحمد، وتشارك نسرين في بطولته أمام يوسف الخال، مصطفى الخاني، لجين أسماعيل، قمر خلف، والفنانة القديرة نادين خوري، وغيرهم.

من ناحية أخرى، طرحت نسرين طافش كليب جديد لأغنية بعنوان «أريد ارتاح»، وتحارب من خلاله الإدمان، حيث تجسد فيه سيدة تواجه أزمة مع زوجها المدمن الذي يموت في النهاية بعد معاناتها مع كذبه ومشاكله المتعددة جرّاء عدم تعاونه للإقلاع عن المخدّرات، والأغنية من كلمات سيف فارس، ومن ألحان علي صابر، توزيع وتسجيل حسام كامل، أمّا الكليب فيحمل توقيع المخرج سعيد الماروق.