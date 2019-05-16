أحمد السقا يتصدَّر السباق الرمضاني بعد الثلث الأول بـ"ولد الغلابة"

نجح النجم أحمد السقا وفريق عمل مسلسل "ولد الغلابة" بعد مرور الحلقات الـ10 الأولى من الأعمال الدرامية المعروضة ضمن السباق الرمضاني، في تصدر السباق، وتحقيق نسب مشاهدة عالية، جعلته الأكثر بحثًا على المواقع المختلفة، وحافظ على وجوده في "التريند" اليومي منذ بداية الشهر الكريم.

وشهدت أحداث الحلقة العاشرة من المسلسل "ولد الغلابة" قيام "عامر" زوج "صفية" التي تجسد دورها إنجي المقدم بتحميل أثاث منزلها ووضعه أمام منزل "عيسى"، بعد طلاقها في حلقة أمس، كما حاول "ضاحي" محمد ممدوح إقناع "صفية" بالانتقام من شقيقها "عيسى"، مؤكدًا أنه تزوح شقيقتها "قمر" انتقاماً من "عيسى" بسبب رفضه زواجه من صفية.

وسرقت "فرح" وتجسد دورها الفنانة مي عمر، خلال أحداث الحلقة مسدس زوجها "عزت"، وأعطته لـ"عيسى"، الذي قرر أن يتخلص من "ضاحي" بسلاح عزت في المجزر الآلي القديم، وبالفعل تخلص "عيسى" من "ضاحي"، حيث ألقى عليه البنزين وأشعل فيه النار.

وأنهى "عيسى" المشهد قائلا: "ولد الغلابة يفي بوعده يا ضاحي"، وألقى عليه الكبريت لتتصاعد النيران، ونشبت مشاجرة بينهم أدت لقتل "عزت" على يد "فرح".

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ويُشارك في بطولة "ولد الغلابة" إلى جانب أحمد السقا، محمد ممدوح، ومي عمر، وإنجي المقدم، وهبة مجدي، وإدوارد، وكريم عفيفي، وهادي الجيار، وصفاء الطوخي، وآخرين، وهو من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامي، والمنتج صادق الصبّاح.

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