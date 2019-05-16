مشاكل كبيرة تهدد الأميركية بريتني سبيرز بإنهاء مشوارها الفني

تواجه نجمة الغناء الأميركية بريتني سبيرز مشاكل كبيرة قد تنهي مشوارها الفني بشكل مفاجئ، بعد مسيرة طويلة استمرت لأكثر من 20 عاما، حيث ذكر موقع "تي أم زي" المطلع على أخبار النجوم، أن نجمة البوب الأميركية لن تستمر في أداء عروضها، وقد تتوقف نهائيا، حسب ما أفاد مدير أعمالها الشخصي.

وقال وكيل أعمال بريتني، لاري رودولف: "حسب معلوماتي فأنها لن تعود لتقديم العروض الغنائية، ربما للأبد"، مشيرًا إلى أن بريتني (37 عاما) غير جاهزة صحيا وذهنيا لاستكمال جلسات التدريب للعروض القادمة، والتي كانت من المخطط أن تنطلق فبراير الماضي، ولكن تم تأجيلها بسبب مرض والد المغنية.

اقرا ايضاً:

بريتني سبيرز تتزوج صديقها عارض الأزياء في سرية تامة

وأضاف رودولف: "الصيف الماضي، كانت بريتني تكلمني يوميا لأنها متحمسة لأداء العروض، أما الآن فلا تكلمني لشهور. من الواضح أنها لا ترغب في تأدية العروض بعد الآن"، مؤكدًا أنه لا يريد المغنية الشهيرة أن تعود للغناء مجددا، خوفا على صحتها، التي تدهورت كثيرا في السنوات الماضية.

Advertisements

وانطلقت بريتني سبيرز للشهرة في مطلع الألفية، حيث أصبحت واحدة من أشهر مغنيات البوب في العالم بسرعة قياسية، قبل أن تفقد شعبيتها بسبب تدهور الحالة الصحية وزيادة في الوزن.

قد يهمك ايضاً:

والدة بريتني سبيرز تُؤكد أنَّ ابنتها مُحتجزة غصبًا في مصحة عقلية

تفاصيل زواج بريتني سبيرز السري تُثير الجدل