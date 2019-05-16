صابر الرباعي يكشف سبب اعتذاره عن مشاركة ليلى علوى بطولة "حب البنات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

قال الفنان التونسي صابر الرباعي، أنه تلقى عدة عروض للتمثيل، كان أبرزها فيلم "حب البنات" للمخرج خالد الحجر والفنانة ليلى علوي.

وأضاف صابر الرباعي خلال لقائه في برنامج "عايشة شو" أنهم عرضوا عليه دور الدكتور مهيب، الدور الذي قام به الفنان الكبير أشرف عبدالباقي، مشيرًا أنه قبل الدور في البداية وجلس في بروفات مع فريق الفيلم، لكنه قلق من خوض تجربة التمثيل في مصر مع فنانة بحجم ليلى علوي، مشيرًا أنه ربما يخوض تجربة التمثيل في الفترة المقبلة.

وتابع صابر الرباعي أن علاقاته بالوسط الفني علاقات قوية ومتينة مشيرًا أن كل الفنانين أخوته وأشقائه.