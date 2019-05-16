فيديو..باسل خياط: دانييلا رحمة لم تصفعني عمداً

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 16 مايو 2019 04:47 صباحاً - باسل خياط بطل مسلسل الكاتب نفى في حديثه لـ"الخليج 365" قيام الممثلة دانييلا رحمة بصفعه خلال أحداث العمل ، مشيراً إلى أن "مجدولين (الذي تلعب دورها دانييلا رحمة) شخصية أنثوية ويونس جبران الذي يلعب دوره (باسل خياط) هو شخصية لا يمكن أن تضمن ردات فعلها، لذا، حصل أن تم التقاط لقطة خلال التصوير عن طريق الخطأ على طرف ذقن باسل لا أكثر، ولم تكن صفعة متعمدة من دانييلا".

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وعن إمكانية منافسة الكاتب لأعمال عالمية تمنى باسل بداية أن يحصل هذا الأمر، مشيراً إلى أن "الممثل يشعر أنه وضع كل جهده في العمل، وأنا شخص لا يعمل كي ينافس وقلتها من قبل كثيراً وأعود وأقولها: "أحب أن ألعب بعملي".

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ليس من الضروي أن يكون العمل الجيد منافساً



وتابع: "في مهنتنا يجب أن تكون مثل الطفل الصغير عليك أن تفرح وتتضايق لأي شيء وأن تكون على طبيعتك بشكل دائم". وأضاف: "هذا العمل فريش وطازج وجديد، وموضوع المنافسة حديث آخر يمكن التكلم عنه في وقت لاحق، وليس من الضروري أن يكون العمل الجيد منافساً إطلاقا".

ورداً على سؤال، حول صعوبة وثقل اسم المسلسل قال: "هذا ممكن ولكن الكاتب طريقته ليست كلاسيكية وهذا ما أتمناه أن يلاحظه الجمهور".

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سؤال صعب أن أختار اسماً لرواية حياتي



وحول اسم الرواية التي يختارها باسل لحياته في حال فرض عليه الإختيار أجاب: "سؤال صعب لا يمكن الإجابة عليه بسهولة، واختيار الأسماء يجب أن يكون محصلة لأعمال الزبدة أو الخلاصة التي يمكن أن يكون قد وصل إليها الممثل، وعندما أصل إلى مرحلة الإكتفاء الذاتي من الممكن أن أختار الاسم المناسب، ولكن الوقت لازال مبكراً الآن لحسم هذا الموضوع.

بطلا مسلسل الكاتب باسل ودانييلا



المسلسل الذي بدأ التشويق يرتفع في أحداثه وبدأ يكشف عن خفايا وأسرار لشخصيات ستفاجئ المتابعين بما ستُقدم عليه في الحلقات المقبلة، يحقق رواجاً مميزاً في لبنان وعلى المستوى العربي، والأصداء حوله مشجعة ومبشرة بعمل مختلف بنوعه ومضمونه، سيكون له وقعه في رمضان.

باسل خياط ودانييلا رحمة

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