شاهد: غادة عبد الرازق أقبل محمد السبكي ..لهذا السبب!!

وضحت الفنانة غادة عبد الرازق خلال لقائها في برنامج “مجموعة إنسان” الذي يعرض عبر قناة MBC1، علاقتها بالمنتج محمد السبكي وأكدت أنها تحبه وتعامله كوالدها حتى أنه تنادي عليه بلقب “بابا”، وردت غادة على بعض الانتقادات التي طالتها عقب انتشار فيديو توقيعها على عقد فيلم “حرب كرموز”، وتقبيلها للسبكي مع سماع صوت يقول “كفاية بوس”، موضحة أن الصوت الذي سمع في الفيديو كان من ابنة السبكي وهي صديقتها وكل ذلك كان مزاحا وأكدت الممثلة غادة عبد الرازق أنها تحترم المنتج محمد السبكي وتعتبره في مقام والدها.

يذكر أن فيلم “حرب كرموز” عرض في موسم أفلام عيد الفطر 2018 وحقق نجاحا كبيرا وهو من بطولة أمر كرارة ومحمود حميدة وفتحي عبد الوهاب وروجينا وبيومي فؤاد ومصطفي خاطر وإيمان العاصي ومحمد عز ومحمد علي رزق ومحمود حجازي وأيضا سكوت أدكنز الشهير بـ “بويكا”، وهو قصة محمد السبكي، وإخراج بيتر ميمي، وحقق إيرادات تجاوزت الـ100 مليون جنيه.