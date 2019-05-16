شاهد: فاشينيستا سعودية “لن أتزوج من صاحب تاكسي حتى لو كان سعودي”

حلت الفاشينيستا السعودية أمل الأنصاري ضيفة مع الإعلامي الكويتي صالح الراشد، في برنامج “خليك صالح”، وأثارت الجدل بتصريحاتها حيث صرّحت برفضها الزواج من أي شحص يمتهن مهنة سائق تاكسي، حتى وإن كان موطنه السعودية، وذلك نظرًا للفروق الاجتماعية التي ستكون بينهما؛ مما أثار غضب العديد من الجمهور السعودي وقالت الأنصاري، خلال فيديو تم تداوله على إنستغرام، تضمن مقتطفًا من حلقتها مع برنامج “خليك صالح”: “لن أتزوج من صاحب تاكسي.. حتى لو كان سعودي برضه لأ.. لأن الزوجين لازم يكونوا متكافئين”، وتابعت: “يعني إني أكون أنا مشهورة وزوجي صاحب تاكسي هيكون غير متكافئ، لأنه هيضايق مني كشخصية، لأنه هينظر أنا وين وهو وين، لذا أرى أنه لازم يكون الزوجان من طبقة واحدة”.

وأضافت: “الراجل لما يكون غني وياخد بنت فقيرة بيكون عادي، لكن لما تكون الست هي اللي غنية وتتزوج من رجل فقير أحس إنه ما ينفع”، وكشفت عن تفاصيل في حياتها الشخصية قائلة: “عمري 33 عامًا وسأتم الـ 34 عامًا في الـ 28 من سبتمبر المقبل، ومنفصلة منذ 10 سنوات من زوج سعودي، وأحترم الشعب السعودي، والحب مو عيب”، غضب عدد من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي من الفاشينيستا السعودية أمل الأنصاري، بسبب أسلوب كلامها وتصريحاتها.