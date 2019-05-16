محمد رمضان “زلزال رقم واحد على ترند جوجل”.. والجمهور يكذبه

أكد النجم محمد رمضان تفوقه على جميع نجوم رمضان هذا العام وتفوق مسلسله الجديد “زلزال” على الأعمال الدرامية الأخرى، وتصدر تريند غوغل وتويترويوتيوب، بالرغم صعوبة تحديد المسلسل الأعلى مشاهدة بسبب منع عرض الأعمال الدرامية على يوتيوب، ونشر من خلال حسابه على “فيسبوك”: “مسلسل زلزال على ترند تويتر.. مسلسل زلزال رقم واحد على ترند يوتيوب الآن.. مسلسل زلزال رقم واحد على ترند غوغل الآن.. الحمد لله ألدي تتم بنعمته الصالحات”.

استفز رمضان بعض متابعيه بسبب ما كتبه حيث أكدوا أن ما يقوله غير حقيقي، موضحين أن المسلسلات التي تصدرت التريند هي “زي الشمس” لدينا الشربيني، و”ولد غلابة” للنجم أحمد السقا، وأيضًا “بدل الحدوتة تلاتة” لدنيا سمير غانم، ويظهر تفوق هذه المسلسلات على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال انتشار الكثير من المشاهد من هذه الاعمال على عكس ما يحصل مع مسلسل رمضان “زلزال “.