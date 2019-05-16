شاهد: تصرف غريب لريم البارودي أمام الكاميرا فور سماعها اسم أحمد سعد

أحدثت الفنانة ريم البارودي ضجة فور تداول مقطع لها من إحدى المناسبات، كشف عن ردة فعلها بعد توجيه سؤالاً لها يخص تصريحات زوجها السابق أحمد سعد في حقها، ريم أجابت على أسئلة الصحفية بشكل طبيعي، التي جاءت في نطاق دورها في مسلسل “قيد عائلي”، وطقوسها في شهر رمضان الكريم، وعندما جائت اللحظة وسألتها عن رأيها في تصريحات طليقها أحمد سعد، غادرت مكانها غير مبالية بالكاميرا مع إشارتها بـ “لا”، أي أنها لن تجيب على هذا الأمر، البارودي وضحت مؤخراً أنها لن تتحدث مرة أخرى عن تجربة زواجها من أحمد سعد في وسائل الإعلام، معللة قرارها بأن هذه الزيجة أضاعت الكثير من وقتها وعرقلت مشوارها الفني، إلا أنها أخلت بالالتزام عندما أطلق طليقها عدة تصريحات ضدها خلال ظهوره في برنامج “شيخ الحارة”.

أحمد سعد أكد في برنامج “شيخ الحارة” أن زواجه من ريم البارودي لم يستغرق سوى 6 أيام، كما أن الطلاق بينهما تم بالاتفاق ولم تبكِ وقتها، ليبدي استغرابه من ظهورها فيما باكية في الإعلام بعد زواجه من الفنانة سمية الخشاب فما كان من ريم البارودي إلا أن ردت بقسوة على تصريحات أحمد سعد، مشيرة إلى أنها لن تعاتبه نظراً لمرضه نافية أن يكون زواجهما 6 أيام فقط بل 21 يوماً بعد علاقة حب ومحاولة إصلاحه استمرت 14 عاماً.