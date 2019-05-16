شاهد: حمود يضبط “هيلة وعشيقها” داخل سيارة في العاصوف

أحداث مثيرة كشفت عنها الحلقة العاشرة من مسلسل العاصوف الجزء الثاني، حيث ضبط “حمود”، “هيلة” ابنة شقيق خالد، مع عشيقها في السيارة وأصبحت “هيلة” في مأزق كبير، لا سيما وأن “العنود” زوجة “حمود” كانت بجانب حمود في سيارتهما الخاصة، حين كانت “هيلة” تهمّ بالنزول من سيارة الشاب الذي يُواعدها دون علم أهلها، كما أن “سعدية” زوجة والد “هيلة” لديها معلومات عن هذه العلاقة، وهددت بفضحها عند أبيها وأمها إذا لم تتوقف عن معاملتها يشكل سيئ.
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